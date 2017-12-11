ميسي وسواريز ينهيان مهمة فياريال في شوط واحد

وضع برشلونة حدا لنزيف النقاط الذي لازمه خلال المرحلتين الماضيتين ببطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، وذلك بعدما حقق فوزا ثمينا بهدفين على مضيفه فياريال في المرحلة الخامسة عشر للمسابقة يوم الأحد.



وعزز برشلونة موقعه في صدارة البطولة، بعدما رفع رصيده إلى 39 نقطة، بفارق خمس نقاط أمام أقرب ملاحقيه بلنسيه، فيما تجمد رصيد فياريال، الذي تلقى خسارته السادسة في البطولة هذا الموسم والثالث على التوالي، عند 21 نقطة في المركز السادس.



وعجز الفريقان عن هز الشباك خلال الشوط الأول، الذي انتهى بالتعادل السلبي. واستغل برشلونة النقص العددي في صفوف منافسه، الذي اضطر للعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه دانييل رابا في الدقيقة 60، حيث افتتح النجم الأوروغوياني لويس سواريز التسجيل في الدقيقة 72.



وأطلق الساحر الأرجنتيني، ليونيل ميسي، رصاصة الرحمة على آمال فياريال في التعادل، بعدما أضاف الهدف الثاني للفريق الكتالوني في الدقيقة 83، ليحكم قبضته على صدارة هدافي البطولة برصيد 14 هدفا، بفارق أربعة أهداف أمام أقرب ملاحقيه الإيطالي سيموني زازا مهاجم فالنسيا.



ويأتي هذا الفوز ليعيد الابتسامة مجددا إلى وجوه جماهير برشلونة، عقب خيبة الأمل التي لحقت بها، بعد تعادل الفريق أمام فالنسيا وسلتا فيغو في المرحلتين الماضيتين.