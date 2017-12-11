"ثأر" متجدد بين برشلونة وتشيلسي.. ونيمار يعود إلى مدريد

أوقعت قرعة الدور الثاني (دور الستة عشر) لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم ، والتي أجريت في مدينة نيون السويسرية قطبي الكرة الإسبانية في مواجهتين في غاية الصعوبة فيما أسفرت عن مواجهات متوسطة المستوى ليوفنتوس الإيطالي وليفربول الإنجليزي ومانشستر يونايتد الإنجليزي.



وأسفرت القرعة عن وقوع ريال مدريد الإسباني حامل اللقب وصاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز باللقب في مواجهة صعبة للغاية مع باريس سان جيرمان الفرنسي أحد المرشحين للمنافسة على لقب البطولة هذا الموسم.



كما أوقعت القرعة برشلونة الإسباني في مواجهة لا تقل صعوبة حيث يصطدم الفريق بتشيلسي حامل لقب الدوري الإنجليزي.



وفي المقابل ، يواجه يوفنتوس وليفربول ومانشستر يونايتد اختبارات متوسطة المستوى أمام توتنهام الإنجليزي وبورتو البرتغالي وأشبيلية الإسباني على الترتيب فيما يواجه مانشستر سيتي الإنجليزي وروما الإيطالي وبايرن ميونخ الألماني اختبارات أكثر سهولة على الأقل من الناحية النظرية حيث يصطدمون بفرق بازل السويسري وشاختار دونيتسك الأوكراني وبشكتاش التركي على الترتيب.



وتقام مباريات جولة الذهاب في هذا الدور على ملاعب يوفنتوس وبازل وبورتو وأشبيلية والريال وشاختار وتشيلسي وبايرن وذلك في أيام 13 و14 و20 و21 فبراير المقبل فيما تقام مباريات جولة الإياب على ملاعب الفرق المنافسة وذلك في أيام السادس والسابع و13 و14 مارس المقبل.



وأصبح الريال أول فريق في تاريخ البطولة بشكلها الحديث يتوج باللقب في موسمين متتاليين وذلك بعدما تغلب على يوفنتوس في المبراة النهائية للبطولة خلال مايو الماضي.



ولكن مهمة الفريق في مواصلة رحلة الدفاع عن لقبه ستصطدم بعقبة بالغة الصعوبة عندما يلتقي سان جيرمان في دور الستة عشر.



ويعتمد الإسباني أوناي إيمري المدير الفني لسان جيرمان على خط هجوم ناري يضم الأوروجوياني إدينسون كافاني والفرنسي كيلين مبابي إلى جوار البرازيلي نيم ردا سيلفا أغلى لاعب في تاريخ اللعبة.



وكان سان جيرمان هو الأفضل هجوما خلال دور المجموعات حيث سجل لاعبوه 25 هدفا وإن خسر الفريق 1 - 3 في الجولة السادسة الأخيرة من مباريات دور المجموعات أمام بايرن ميونخ وذلك بعد الفوز بجميع المباريات الخمس الأولى له في المجموعة.



وخدمت القرعة بايرن ، الفائز بلقب البطولة خمس مرات سابقة ، حيث أوقعته في مواجهة بشكتاش وإن كان بشكتاش هو أول فريق تركي يتصدر مجموعته في تاريخ دوري الأبطال.



وجنبت القرعة بايرن المواجهة الصعبة مع برشلونة الذي سيصطدم في هذا الدور بفريق تشيلسي بطل الدوري الإنجليزي.



وسبق لتشيلسي أن أطاح ببرشلونة من المربع الذهبي للبطولة نفسها في 2012 ليتوج تشيلسي بعدها بلقب البطولة للمرة الأولى والوحيدة في تاريخه حتى الآن.



ولكن اليد العليا كانت لبرشلونة في مواجهة الفريقين السابقة بنفس البطولة وذلك في عام 2009 عندما توج برشلونة في نهايتها باللقب.



وكان تشيلسي هو الفريق الإنجليزي الوحيد الذي وضع ضمن فرق المستوى الثاني في قرعة اليوم حيث أنهى دور المجموعات في المركز الثاني بمجموعته.



وشهدت البطولة هذا الموسم رقما قياسيا جديدا للكرة الإنجليزية حيث تأهلت خمسة فرق إلى الدور الثاني (دور الستة عشر) للبطولة.



وأوقعت القرعة توتنهام في مواجهة عصيبة للغاية أمام يوفنتوس الفائز باللقب ست مرات سابقة.



كما يشهد دور الستة عشر مواجهة بين فريقين سبق لكليهما الفوز باللقب حيث يلتقي بورتو البرتغالي مع ليفربول الإنجليزي.



وفي المقابل ، يواجه مانشستر يونايتد الإنجليزي اختبارا متوسط المستوى أمام فريق أشبيلية صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بلقب الدوري الأوروبي.

ويواجه مانشستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي بفارق 11 نقطة اختبارا سهلا في هذا الدور بقيادة مديره الفني الإسباني جوسيب جوارديولا حيث يلتقي بازل السويسري.

وفي المواجهة الأخرى بدور الستة عشر ، يلتقي شاختر دونيتسك الأوكراني فريق روما الإيطالي.