أوراوا الياباني يخطف المركز الخامس من الوداد

حصد فريق أوراوا ريد دياموندز المركز الخامس في مونديال الأندية بالإمارات، بعد فوزه على الوداد البيضاوي المغربي 3 -2 يوم الثلاثاء في مباراة تحديد المركز الخامس.



وجاءت المباراة مثيرة على مدار شوطيها، ولكن أوراوا كان له الكلمة العليا ونجح في حسم اللقاء بهدفين في الشوط الأول وهدف واحد في الشوط الثاني.



البداية كانت عن طريق المدافع البرازيلي ماوريسيو أنطونيو الذي تقدم بهدف للفريق الياباني في الدقيقة 18 ،ولكن الوداد رد بهدف التعادل سريعا وتحديدا في الدقيقة 21 بواسطة إسماعيل حداد ثم سجل يوسيكو كاشيغاي الهدف الثاني لأوراوا في الدقيقة 25.



وفي الشوط الثاني سجل ماوريسيو لأنطونيو الهدف الثاني له والثالث لأوراوا في الدقيقة 60 ،ثم سجل رضا حجوج الهدف الثاني للفريق المغربي من ضربة جزاء في الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.



وكان الوداد خسر مباراته الأولى أمام باتشوكا المكسيكي بهدف دون رد، وبنفس النتيجة خسر أوراوا على يد الجزيرة الإماراتي.