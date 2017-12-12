برشلونة يسابق الزمن للتعاقد مع الكولومبي مينا

كشفت صحيفة "أ س" الإسبانية أن نادي برشلونة استقر على التعاقد بشكل نهائي مع المدافع الكولومبي الشاب يري مينا لتدعيم خطوطه الدفاعية خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.



واشارت الصحيفة إلى أن برشلونة كان ينوي ضم لاعب بالميراس البرازيلي إلى صفوفه في الصيف المقبل، إلا إن إصابة مدافعه الفرنسي صامويل أومتيتي وتهديد الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو بالرحيل قريبا دفعاه إلى التعجيل بإتمام التعاقد.



ويعمل برشلونة في الوقت الراهن على اتمام الصفقة من أجل الفوز بخدمات اللاعب قريبا وضمه للفريق قبل مطلع العام المقبل.



وكان جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة، قد أكد في أكثر من مناسبة أن ارنستو فالفيردي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، هو المسؤول الأول عن اتخاذ قرار ضم مينا.



ولم يكن فالفيردي واثقا خلال الفترة الماضية من أهمية هذه الصفقة وفائدتها بالنسبة لبرشلونة ولكنه في النهاية أعطى الضوء الأخضر لإتمامها في ظل الظروف الضاغطة التي يمر بها الفريق حاليا.



وينبئ قرار التعاقد المفاجئ مع اللاعب الكولومبي من قبل إدارة برشلونة بقرب رحيل ماسكيرانو إلى الدوري الصيني كما كان متوقعا