بوغبا: لست نادماً على تجاهل عرض ريال مدريد

كشفت صحيفة "أ س" الإسبانية أن اللاعب الفرنسي باول بوغبا أكد أنه لم يشعر بالندم لعدم انتقاله لنادي ريال مدريد الإسباني وتفضيل الانضمام لمانشستر يونايتد.

وعاد بوغبا إلى مانشستر يونايتد في الموسم الماضي مقابل 105 مليون يورو بعد أن رحل عنه في 2012.

ونقلت "أ س" عن بوغبا قوله: "لكي أكون صادقا، ريال مدريد جاء للتفاوض معي وكنت أفكر في الذهاب إلى هناك، ولكنني كنت أفكر أيضا في التعاقد مع مانشستر يونايتد، قلبي كان يناشدني بالعودة إلى هنا (مانشستر)، لا أعرف لماذا، لم أكن أعرف ماذا يمكن أن يحدث ولكنني اتخذت القرار ولا أشعر بالندم، لا أندم أبدا بسبب اختياراتي".

ولم يتألق بوغبا بالشكل المتوقع خلال العام ونصف العام الذي قضاه مع مانشستر يونايتد حتى الآن.

وتعرض بوغبا لإصابة في بداية الموسم الحالي أبعدته عن صفوف مانشستر يونايتد في سبع مباريات في الدوري الإنجليزي وثلاثة لقاءات أخرى في دوري أبطال أوروبا.

وخلال المباريات الـ 12 التي لعبها حتى الآن، سجل بوجبا ثلاثة أهداف ونفذ سبع تمريرات حاسمة.