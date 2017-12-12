زيدان: مهمتنا ليست سهلة أمام الجزيرة الإماراتي

قال زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، إنه درس الجزيرة الإماراتي جيدا بعد تأهله للدور قبل النهائي في كأس العالم للأندية لكرة القدم مشددا على أن المهمة لن تكون سهلة غدا الأربعاء أمام صاحب الضيافة الذي سيلعب "مباراة العام".

وأقر المدرب الفرنسي بأن الجزيرة كان منافسا مجهولا بالنسبة له ثم بدأ في دراسته جيدا منذ وصوله للمربع الذهبي.



ويشارك الجزيرة في البطولة بصفته بطل الإمارات وحقق مفاجأة بالفوز في أول مباراتين بنتيجة 1-صفر على أوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل الأوقيانوس وأوراوا ريد دياموندز الياباني بطل آسيا.



وقال زيدان في مؤتمر صحفي الثلاثاء بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي: "أنا سعيد باستقبال الجماهير المحبة لريال مدريد هنا وأحببت الأجواء في أبوظبي".



وأضاف: "بدأنا في دراسة منافس لم نكن نعرفه من قبل والجزيرة أمامه فرصة وسيحاول استغلالها فهي مباراة العام بالنسبة له ونعتقد أنها ستكون مواجهة صعبة".



وأشار إلى أن التشكيلة بأكملها جاهزة للعب حتى أن الجناح غاريث بيل والمدافع رفائيل فاران العائدين من إصابات تدربا بشكل جيد لكن مسألة الدفع بهما ستحسم في يوم الغد.



ويسعى زيدان مع ريال لتحقيق انجاز لا سابق له بأن يصبحا أول فريق ومدرب يحتفظان بلقب كأس العالم للأندية لذا تجنب التفكير في مباراة القمة المحلية ضد برشلونة يوم 23 من الشهر الجاري بعد العودة لإسبانيا.



وتابع: "نفكر فقط في الفوز غدا والوصول للنهائي وهذا يتطلب بذل كثير من الجهد للدفاع عن اللقب".



واختتم بقوله: "لا توجد مباراة سهلة ويجب أن نتحلى بالتركيز لأن كل الفرق تبذل قصارى جهدها عندما تواجه ريال مدريد".