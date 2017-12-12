فان غال: مانشستر يونايتد بات أكثر مللاً مع مورينيو

يعتقد لويس فان غال مدرب مانشستر يونايتد السابق أن النادي أصبح أكثر مللا تحت قيادة خليفته جوزيه مورينيو قائلا إنه يفضل مشاهدة غريمه مانشستر سيتي متصدر الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.



وخلال عامين قضاها المدرب الهولندي في قيادة يونايتد من 2014 احتل النادي المركزين الرابع والخامس على الترتيب في الدوري كما أحرز لقب كأس الاتحاد الانجليزي لكن فان غال واجه انتقادات عديدة بسبب خططه السلبية.



وفاز يونايتد مع مورينيو بكأس رابطة الأندية الانجليزية والدوري الأوروبي في موسمه الأول لكن المدرب البرتغالي متهم بالدفاع بشكل مبالغ فيه في المباريات الكبيرة ويعتقد فان غال أن مدرب تشيلسي السابق يستحق المزيد من النقد.



ونقلت صحيفة ميرور عن فان غال قوله: أحب مشاهدة سيتي أكثر من يونايتد. تحتاج إلى لاعبين أصحاب جودة في تشكيلتك وبالتأكيد سيتي يمتلك قائمة أفضل وبالنظر إلى يونايتد.. لا يتم انتقاد مورينيو رغم أنه

يقدم كرة قدم أكثر مللا.



وتابع: ما يقدمه يونايتد الآن كرة قدم دفاعية. أحب دائما اللعب الهجومي... لا يفعلون ذلك الآن لأن جوزيه مورينيو مدرب دفاعي.



وانتصر سيتي في 14 مباراة متتالية في الدوري وهو رقم قياسي بينما خسر يونايتد، الذي احتل المركز السادس الموسم الماضي، 2-1 أمام جاره يوم الأحد ليتراجع بفارق 11 نقطة في المركز الثاني.



وأوضح فان غال، الذي أقيل في اليوم التالي لفوزه بكأس الاتحاد الانجليزي، أن لا يوجد مشاكل شخصية مع مورينيو لكنه هاجم إد وودوارد المدير التنفيذي ليونايتد قائلا إن المسؤول البالغ عمره 46 عاما لم يتواصل معه بصراحة.



وقال فان غال: لدي مشاكل أكبر مع المدير التنفيذي إد وودوارد. لم يناقش أي شيء معي مطلقا.. ومن الممكن التحدث في أي شيء معي. في ظل كل خبرتي أعرف قوانين كرة القدم غير المكتوبة. كل ناد عليه الاستعداد للمستقبل. أستطيع تفهم ذلك وكان يجب أن يتواصلوا معي. كان يمكن لإد القيام بذلك لكنه لم يفعل.