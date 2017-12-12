فيتور بيريرا مدرباً لشنغهاي الصيني

قدم شنغهاي سيبغ المنافس في الدوري الصيني الممتاز لكرة القدم مدربه الجديد فيتور بيريرا الذي سيخلف مواطنه البرتغالي أندريه فيلاس-بواش.



وكُلف بيريرا، الذي تولى تدريب بورتو عقب رحيل فيلاس-بواش لقيادة تشيلسي، بوضع حد لهيمنة غوانزو إيفرغراند على الدوري المحلي بعدما حقق النادي القادم من جنوب الصين لقبه السابع على التوالي في الموسم المنصرم.



وقاد فيلاس-بواش سيبغ إلى المركز الثاني في الدوري والتأهل لنهائي كأس الاتحاد الصيني وقبل نهائي دوري أبطال آسيا قبل أن يترك النادي بنهاية الموسم للمشاركة في رالي دكار الشهر المقبل.



واستثمر سيبغ مبالغ طائلة في التعاقد مع لاعبين أجانب سعيا لانتزاع اللقب وأنفق ما يزيد على 150 مليون يورو (176.57 مليون دولار) على مدار العامين الماضيين لاجتذاب أمثال الثنائي البرازيلي أوسكار وهالك إلى الدوري الصيني.



وكان بيريرا مساعدا لفيلاس-بواش عندما فاز بورتو بلقب الدوري الأوروبي في 2011 قبل أن يتولى المسؤولية عندما رحل الأخير إلى استاد ستامفورد بريدج.