غريميو يطير إلى نهائي كأس العالم للأندية

تأهل غريميو البرازيلي إلى نهائي كأس العالم للأندية لكرة القدم في الإمارات، بعدما سجل هدفا في بداية الشوط الإضافي الأول ليتفوق 1-صفر على باتشوكا المكسيكي الثلاثاء.



وسينتظر غريميو مواجهة ريال مدريد الإسباني أو الجزيرة الإماراتي في المباراة النهائية، بعد أن يلتقي بطل أوروبا وحامل اللقب مع صاحب الضيافة غدا الأربعاء في أبوظبي في قبل النهائي. وسجل البديل إيفرتون هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 94 في استاد هزاع بن زايد بمدينة العين بعدما استقبل رمية تماس ليتوغل داخل منطقة الجزاء وراوغ أحد المدافعين قبل أن يسدد بقوة في الشباك.



وهذه أول مباراة لغريميو في البطولة إذ يبدأ بطل أميركا الجنوبية مشواره عادة من الدور قبل النهائي، بينما تفوق باتشوكا بطل أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف) 1-صفر على الوداد البيضاوي المغربي في دور الثمانية بعد شوطين إضافيين أيضا.