ألمانيا ترصد مكافأة كبيرة للفوز بلقب المونديال

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم الأربعاء، أنه سيمنح كل لاعب من المنتخب 350 ألف يورو (411 ألف دولار) في حالة نجاح الفريق في الاحتفاظ بلقب كأس العالم في روسيا العام المقبل.

وعندما فازت ألمانيا باللقب في 2014 في البرازيل حصل كل لاعب من الفريق على 300 ألف يورو.

وفي روسيا وتحت قيادة المدرب يواكيم لوف لن يحصل اللاعبون على أي مبالغ إضافية مقابل الانتصارات في دور المجموعات أو مقابل الوصول لدور 16 لكن كل لاعب سيحصل على 85 ألف يور مقابل الوصول لدور الثمانية وعلى 125 ألفا مقابل الصعود لقبل النهائي.

وإذا خسر الفريق في المباراة النهائية فإن كل لاعب سيحصل على 200 ألف يورو.



وقال أوليفر بيرهوف مدير المنتخب الألماني في بيان: "يبعث هذا الإعلان برسالة تهدئة وطمأنة مبكرة وهي مطلوبة حتى يتسنى لنا التركيز على الجوانب والمهام الرياضية".



وإذا فازت ألمانيا بالبطولة المقبلة في روسيا فإنها ستصبح ثالث دولة فقط تنجح في الدفاع عن اللقب بعد ايطاليا (1934-38) والبرازيل (1958-62).



وفي النهائيات ستلعب ألمانيا ضمن مجموعة تضم إلى جانبها كلا من المكسيك والسويد وكوريا الجنوبية.