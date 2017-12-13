إنيستا يأمل ببقاء ماسكيرانو في برشلونة

لم يفقد أندريس انيستا قائد برشلونة الأمل في بقاء خافيير ماسكيرانو مع الفريق الكتالوني رغم تقارير تحدثت عن قرب انتقال اللاعب الأرجنتيني إلى الدوري الصيني لكرة القدم في يناير.



وقال ماسكيرانو (33 عاما) الشهر الماضي إن أعوامه السبعة المليئة بالألقاب في استاد كامب نو "اقتربت من نهايتها".



وذكرت صحيفة سبورت الاسبانية أن ماسكيرانو على مشارف الانتقال إلى هيبي تشاينا فورتشن الذي يقوده مانويل بليغريني مدرب مانشستر سيتي وريال مدريد السابق.



وأبلغ انيستا الصحفيين في مناسبة عامة الأربعاء: "لم نعد أنفسنا لرحيله لأن الأمر ليس رسميا".



وأضاف: "على المستوى الشخصي سأحب أن يبقى لأنه مهم للغاية بالنسبة لنا كشخص وكلاعب رغم أن الكل عليه النظر لنفسه. لكن لا أحد يستطيع التشكيك في ولاء ماسكيرانو لبرشلونة بعد كل هذه الأعوام".



وفاز لاعب منتخب الأرجنتين بالدوري الإسباني أربع مرات ودوري أبطال اوروبا مرتين منذ انتقاله قادما من ليفربول عام 2010.



وقد يترك رحيل ماسكيرانو برشلونة بثلاثة لاعبين فقط في قلب الدفاع من أصحاب الخبرة وهم جيرار بيكي وصمويل أومتيتي، الغائب حتى نهاية يناير بسبب الإصابة، وتوماس فرمالين المبتلى بالإصابات والذي شارك أساسيا في ثلاث مباريات فقط هذا الموسم.



ويخلو سجل برشلونة من الهزائم في الدوري الإسباني ودوري الأبطال ويتقدم بفارق خمس نقاط على فالنسيا صاحب المركز الثاني وبثماني نقاط على ريال مدريد الرابع بعد 15 مباراة.



ولم يتوقع كثيرون أن يسير الموسم بهذه الطريقة بعد فوز ريال 5-1 في النتيجة الاجمالية على غريمه الكتالوني في كأس السوبر الإسبانية في أغسطس. ويحل برشلونة ضيفا على ريال في أولى مباريات القمة هذا الموسم يوم 23 ديسمبر.



وقال انيستا: "من الممكن أن نتعثر في أي لحظة لكننا نحتفل بالموقع الذي نحتله الآن وبسبب الطريقة التي يلعب بها الفريق".



وتابع: "لا يزال الطريق طويلا وبعد يناير سيصبح الأمر أكثر صعوبة لكني أعتقد أن الفريق يلعب جيدا ويبدو صلبا لكن الجزء الأصعب من الموسم لم يأت بعد".