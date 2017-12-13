غوارديولا: سيتي سيعزز دفاعاته في يناير

قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي متصدر الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم، إنه يخطط لتعزيز خط دفاعه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير 2018 لتفادي أي نقص في ظل مشاركته في أكثر من منافسة.



وبسبب استمرار غياب المدافعين جون ستونز وفينسن كومباني وبنيامين ميندي حتى العام المقبل تضاءلت خيارات غوارديولا الذي ينافس فريقه للفوز بألقاب دوري وكأس انجلترا إلى جانب دوري أبطال أوروبا.



وقال غوارديولا في مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء: "في هذا الخط يتوفر لدينا عدد قليل جدا من اللاعبين ونحن في مأزق نظرا للمنافسة في عدة منافسات. مأزق فعلي إذا استمر هذا الوضع".



وأضاف غوارديولا: "ربما نفكر في التعاقد مع قلب دفاع بسبب مشكلات فينسن وسيغيب ستونز لمدة أربعة أو خمسة أسابيع ونحن نفتقد جهود لاعب كبير مثل ميندي".



وفي غياب مدافعيه الأساسيين لجأ غوارديولا إلى جهود لاعب الوسط ايلكاي جندوجان والياكيم مانجالا اللذين بالفعل ساعدا الفريق على الفوز 2-1 على جاره مانشستر يونايتد يوم الأحد الماضي.



وحقق سيتي 14 فوزا متتاليا ليعزز انفراده بصدارة القائمة بعد توسيع الفارق الذي يفصله عن أقرب مطارديه إلى 11 نقطة في الدوري الانجليزي.



وسيلتقي سيتي في دور 16 من دوري أبطال أوروبا مع بازل السويسري بعد فوزه بصدارة مجموعته.



وفي الدوري المحلي سيحل سيتي ضيفا على سوانزي سيتي المهدد بالهبوط في وقت لاحق من اليوم الأربعاء.