صحافة إسبانيا تشيد بخصيف.. وتنتقد بطل أوروبا

تفاجأ زين الدين زيدان بأداء بطولي من الجزيرة الإماراتي، في الوقت الذي كان يبحث فيه عن مداواة جراحه الإسبانية، وذلك خلال مواجهة نصف نهائي كأس العالم للأندية.

صحيفة ماركا أكدت أن بطل أوروبا عاش كابوسا في استاد مدينة زايد الرياضية وأن فريق زيدان واجه عاصفة صحراوية أمام بطل دوري الخليج العربي الإماراتي.

الأرقام ربما أشارت إلى أن الريال سدد نحو المرمى بمعدل تسديدة كل دقيقتين بحسب إحصاءات ماركا منها أربع تسديدات في إطار المرمى واحتسبت له سبع عشرة ركلة ركنية واستحوذ على الكرة بنسبة سبعين في المئة الا ان الجزيرة هز الشباك اولا وكاد يوسع الفارق الى هدفين لولا إلغاء هدف كريم بوصوفة بعد اللجوء لحكم الفيديو المساعد.

ونال حارس الفريق الإماراتي علي خصيف ثناء ماركا بعد تصديه لمحاولات كريستيانو رونالدو وكريم بنزيمة ولوكا مودريتش قبل خروجه مصابا في بداية الشوط الثاني.

أما صحيفة أس الصادرة في مدريد فأكدت أن كتيبة الريال اجتازت "لحظة مرعبة" أمام الجزيرة ورأت أن هدف التعادل لرونالدو "أخمد الحريق" بينما أشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الصادرة في برشلونة أن ريال مدريد أفلت من "نتيجة اقرب للفضيحة نظرا لكونه بطل القارة العجوز لعامين متتالين وامتلاكه لاعبين بمئات الملايين بينما قالت صحيف الباييس إن بطل إسبانيا عانى في مواجهة سريالية.

الريال يسعى السبت للظهور بشكل مختلف ورفع الكاس العالمية على حساب غريميو البرازيلي بينما يحاول الجزيرة التفوق على باتشوكا المكسيكي ليصبح ثاني فريق من الخليج العربي ينال المركز الثالث في البطولة.