فينغر: سانشيز ليس سبباً في التعادل

رفض الفرنسي أرسين فينغر مدرب أرسنال اعتبار مهاجم الفريق أليكسيس سانشيز مسؤولا عن التعادل يوم الأربعاء بدون أهداف أمام ويست هام يونايتد المهدد بالهبوط في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم قائلا إن الفريق بالكامل عليه أن يتحسن بعد هذا الأداء الضعيف.

وكان المهاجم التشيلي واحدا من أبرز أسلحة أرسنال في المواسم الأخيرة لكنه سجل هذا الموسم أربعة أهداف فقط في الدوري كان آخرها في الفوز على هدرسفيلد تاون الشهر الماضي.

وانعكس أداء سانشيز على الفريق الذي غابت عنه الانتصارات في آخر ثلاث مباريات في الدوري وتراجع إلى المركز السابع في الترتيب بعد فشله في هز شباك ويست هام يونايتد.

وقال فينغر لصحيفة ستاندرد سبورت: "إنه لاعب طموح للغاية، ولكن في مثل هذه المواقف لا يجب علينا أن نركز على لاعب واحد فقط، نركز على الأداء الجماعي للفريق للإبقاء على التركيز على مستوى الأداء خلال المباراة".

وأكد: "نصنع الفرص. والأهداف ستأتي. من الصعب القول إن أداءه تراجع. فقد حاول وبذل مجهودا الليلة وقاتل بالفعل. كان الأمر صعبا لأن ويست هام دافع بقوة وصلابة".

وأشار فينغر إلى سببين لأداء فريقه الضعيف وهما الهزيمة أمام مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني في وقت سابق من هذا الشهر إضافة إلى قلة الوقت المخصص للاستعداد للمباراة.

وسيستضيف أرسنال يوم السبت نيوكاسل يونايتد صاحب المركز 16 الذي لم يحقق أي فوز في آخر ثماني مباريات في الدوري.