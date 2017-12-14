مدرب توتنهام: متفائلون.. نريد الفوز على السيتي

قال ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام هوتسبير إن فريقه سيخوض مواجهة بعد غد السبت في مواجهة مضيفه مانشستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وهو مفعم بالثقة وكله أمل في تحقيق الفوز.

وتراجع توتنهام للمركز السابع بعد أن فاز مرة واحدة فقط في الدوري خلال نوفمبر تشرين الثاني الماضي، لكنه استعاد روحه المعنوية بعد الفوز على أبويل نيقوسيا في دوري أبطال أوروبا، قبل أن يحقق انتصارين متتاليين في الدوري ليصعد مرة أخرى إلى المركز الرابع.

أما سيتي فسجل رقما قياسيا بالفوز في 15 مباراة متتالية في الدوري متربعا على القمة بفارق 18 نقطة عن توتنهام.

لكن بوكيتينو يبدو واثقا في قدرة فريقه على وقف مسيرة انتصارات سيتي.

وقال بوكيتينو عقب فوز فريقه أمس الأربعاء 2-صفر على برايتون آند هوف البيون: "أنا متفائل للغاية. أنا شخص متفائل. وسعيد بالنقاط الثلاث. لا أحد يعلم ما الذي سيحدث في مباراة السبت المقبل. سنذهب إلى مانشستر وسنحاول الفوز. هذه هي كرة القدم.

وتابع: "حققنا ثلاثة انتصارات الأسبوع الماضي وكان هذا مهما لنا للغاية.. الآن نحن نشعر أن بوسعنا التقدم في القائمة. الموسم لا يزال طويلا وأي شيء يمكن أن يحدث".

وأردف المدرب الأرجنتيني: "سنستمتع بالمباراة. ستكون المواجهة مع سيتي تحديا رائعا. إنه أفضل فريق في انجلترا ومن أفضل فرق أوروبا. أنا متحمس جدا لهذه المباراة".

وفي مباراة برايتون شارك إيريك لاميلا لاعب الوسط أساسيا مع توتنهام لأول مرة منذ أكتوبر 2016. وأكد بوكيتينو على أهمية الدور الإيجابي للاعب الدولي الأرجنتيني في أداء الفريق.

وقال: "أعتقد أنه مهم جدا فهو يمنح الفريق طاقة رائعة.. من الطبيعي أن يحتاج لبعض الوقت ليتمكن من تقديم أفضل ما لديه.. أعتقد أن عودته لكامل لياقته مهمة للفريق".

وعقب مباراة سيتي سيخوض توتنهام أربع مباريات في الدوري ومباراة في كأس الاتحاد في غضون أسبوعين.