مدرب ستوك: زوما لن يغيب طويلا

قال مارك هيوز مدرب ستوك سيتي المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الخميس إن كيرت زوما مدافع الفريق سيغيب عن لقاء ويست هام يونايتد يوم السبت عقب فشله في التعافي من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية تعرض لها في منتصف الأسبوع الحالي.

وخرج اللاعب المعار من تشيلسي حامل اللقب وهو يعرج من الملعب في خسارة ستوك 1 - صفر أمام بيرنلي يوم الثلاثاء ، لكن هيوز قال إن إصابة زوما لن تبعده لفترة طويلة كما كان يخشى من قبل.

وقال هيوز خلال مؤتمر صحفي: "لسوء الحظ، فان كيرت لن يكون متاحا مطلع الأسبوع المقبل وهذا محبط لنا بالتأكيد، الأخبار الجيدة هي أن الإصابة ليست خطيرة كما كان يبدو في البداية لذا فإننا لا نتوقع ابتعاده لفترة طويلة".

وسيلعب هيوز بدون المدافع برونو مارتينز إندي المصاب في أعلى الفخذ بينما من المتوقع عودة المهاجم خيسي الأسبوع المقبل عقب توجهه إلى إسبانيا للتعامل مع مشكلات صحية يعاني منها ابنه.

ويحتل ستوك المركز 15 في جدول المسابقة برصيد 16 نقطة عقب أربعة انتصارات وأربعة تعادلات وتسع هزائم ويسعى لتجنب ثالث هزيمة له على التوالي في الدوري هذا الموسم.