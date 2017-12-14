مدرب ويست بروميتش: تعادلنا مع ليفربول دفعة معنوية

وصف آلان باردو مدرب ويست بروميتش ألبيون التعادل بدون أهداف الذي حققه فريقه يوم الأربعاء أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بأنه دفعة معنوية قوية كان الفريق في أشد الحاجة إليها.

ودفعت نقطة التعادل ويست بروميتش للتقدم للمركز 17 متقدما بفارق الأهداف عن ويست هام يونايتد وكريستال بالاس مع تساوي الفرق الثلاثة في عدد النقاط، 14 نقطة، بينما يتذيل سوانسي سيتي الجدول برصيد 12 نقطة.



ولم يحقق باردو أي فوز في الدوري منذ أن تولى تدريب الفريق في الشهر الماضي خلفا للمدرب المقال توني بوليس لكنه أشاد بالنتيجة التي حققها الفريق أمام ليفربول صاحب المركز الخامس.



وقال باردو: "إلى أن يصبح جميع اللاعبين جاهزين ومتاحين للمشاركة فسيكون من الصعب علينا تحقيق الفوز".



وأضاف: "في هذا الدوري وفي ظل المنافسة المحتدمة بين الفرق فإن كل نقطة لها وزنها وأهميتها، وهذا التعادل مع ليفربول له أهمية معنوية كبيرة لنا".



واختتم: "كنا بحاجة إلى اكتساب الثقة من خلال تحقيق الانضباط، وفي هذا الإطار فلا لوم على اللاعبين الذين قدموا بالفعل كل شيء".



ويستضيف ويست بروميتش، الذي استهل هذا الموسم بفوزين متعاقبين قبل أن تغيب عنه الانتصارات على مدار 15 مباراة متتالية، مانشستر يونايتد يوم الأحد.