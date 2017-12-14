أوروغواي تختار "نوفغورد" مقراً لمعسكر المونديال

المصدر: مونتيفيديو - د ب أ

أعلن اتحاد كرة القدم الأوروغوياني يوم الخميس، أن المنتخب الأول سيتخذ من مركز "بورسكي" الرياضي في مدينة نوفغورود الروسية مقرا لإقامته وتدريباته خلال مشاركته في بطولة كأس العالم 2018 المقرر إقامتها في روسيا.

ووقع اختيار الطاقم التدريبي لمنتخب أوروغواي بقيادة المدرب أوسكار تاباريز المدير الفني للفريق على هذا المركز ليكون مقرا لإقامة الفريق خلال المونديال.

وكان تاباريز سافر إلى روسيا خلال الفترة الماضية وحضر حفل إجراء قرعة المونديال الروسي والتي أوقعت الفريق في المجموعة الأولى مع منتخبات روسيا ومصر والسعودية.

ويقع هذا المقر على مسافة 400 كيلومتر من العاصمة موسكو ويراعي كفة متطلبات الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، حيث يتضمن أماكن للتدريب والاستشفاء والراحة وغيرها من الشروط التي وضعها الفيفا لأماكن معسكرات الفرق المشاركة في المونديال.

ويستهل منتخب أوروغواي مسيرته في البطولة بلقاء نظيره المصري في يكاترينبرغ يوم 15 يونيو 2018 ثم يلاقي نظيريه السعودي والروسي بمدينتي روستوف وسامارا على الترتيب.

وكان منتخب أوروغواي تأهل بجدارة للمونديال الروسي بعدما حل ثانيا خلف نظيره البرازيلي في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال.