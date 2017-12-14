ميلان ينفي شائعات رحيل دوناروما

نفى نادي ميلان الإيطالي لكرة القدم الشائعات التي تؤكد رغبة الحارس جيانلويجي دوناروما في الرحيل عن الفريق، وذكر النادي الإيطالي إنهم ليسوا مستعدين لبيع لاعب لم يطلب مطلقا الرحيل.

وتحدث مدير الكرة ماسيمليانو ميرابيلي لقناة ميلان التلفزيونية بعدما قامت جماهير الفريق بإطلاق صفرات الاستهجان عدة مرات واهانت الحارس خلال المباراة التي فاز بها ميلان 3-0 على كييفو فيرونا في دور الستة عشر من كأس إيطاليا.

وقال ميرابيلي: "لم يقل دوناروما من قبل أنه يريد الرحيل، وإلا فإنه ما كان ليوقع عقدا مع النادي حتى 2021. هناك شخص ما يحاول أن ينظم شيئا متعمدا، ولكننا سوف ننظر لمصالح ميلان في كل المجالات".

وأضاف: "هناك رجل أصبح شخص استعراضي أكثر من أي شيء آخر. نحن نضحك حول هذا، ولكنه لن يهرب بما فعله".

وبدا أن ميرابيلي يشير إلى مينو رايولا وكيل دوناروما وللرسائل الأخيرة التي أرسلها عبر محامي للنادي، يزعم فيها أن الحارس كان يعاني من ضغط نفسي عندما جدد تعاقده مع النادي في يوليو الماضي.

وإذا ثبت هذا، يمكن لظروف ان تبطل التعاقد، وهو ما يجعل دوناروما لاعبا حرا في يونيو 2018.