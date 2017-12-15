مدرب الجزيرة: شعرت بالإحباط.. ونريد التتويج بالبرونزية

أقر هينك تين كات، مدرب الجزيرة بأن "الإحباط" تسرب إلى نفسه بعد الخسارة 2-1 أمام ريال مدريد في قبل نهائي كأس العالم للأندية لكرة القدم بعدما كان الفريق الإماراتي على بعد "سنتيمترات" من الفوز على بطل أوروبا، على حد قوله.

وتقدم الجزيرة 1-صفر وألغي له هدف بداعي التسلل قبل أن يتعادل كريستيانو رونالدو، ثم سجل غاريث بيل هدف الفوز قبل النهاية بتسع دقائق يوم الأربعاء الماضي.

وقال تين كات في مؤتمر صحافي الجمعة: "في اليوم التالي للمباراة شعرت بالارتياح لكن في الواقع كنت محبطا بعد المباراة مباشرة وهذا يبدو سخيفا".

وأضاف: "كنا على مقربة من الفوز على ريال مدريد بل على بعد سنتيمترات فقط لكنها تجربة مذهلة بشكل عام وأصبحنا مصدر فخر للجميع".

وأمام الجزيرة فرصة لتحقيق المركز الثالث عندما يواجه باتشوكا المكسيكي غدا السبت.

وتابع المدرب الهولندي: "لا نعاني من ضغوط الآن رغم أننا نشعر بإرهاق بعد خوض ثلاث مباريات خلال وقت قصير لكنني لا أريد التذمر أو الشكوى ونريد الفوز بالبرونزية".

وأكد أنه يملك "خطة" للحد من خطورة كيسوكي هوندا لاعب باتشوكا البارز وصانع لعب منتخب اليابان.

وواصل: "شاهدت هوندا في المباراتين الماضيتين وهو لاعب ممتاز لكن لديه نقاط ضعف وقوة وسنحاول استغلال مواطن الضعف. نملك خطة للحد من خطورته".