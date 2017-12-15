سيميوني عن غريزمان: يمكنه الرحيل

أكد الأرجنتيني، دييغو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد الإسباني لكرة القدم أن المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان يستطيع ترك الفريق، كما فعل قبله دييغو كوستا و(البرازيلي) دييغو ريباس و(التركي) أردا توران.

وصرح سيميوني في مقابلة تنشرها مجلة "ليكيب ماغازين" في عدد السبت: "إذا ترك غريزمان أتلتيكو وانتقل إلى فريق أكثر ميلا للهجوم، سيكون الأمر أفضل بالنسبة إليه".

وكان غريزمان (26 عاما)، رأس الحربة في هجوم منتخب فرنسا تحت إشراف المدرب ديدييه ديشان، ينوي ترك أتلتيكو مدريد الصيف الماضي، لكن حرمان نادي العاصمة الإسبانية دوليا من إجراء أي انتقالات، أرغمه على تمديد عقده معه حتى 2022.

وكان غريزمان احتل المركز الثالث في ترتيب المرشحين لنيل جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم عام 2016 خلف البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي، بيد أن بداية موسمه الجديد كانت معقدة جدا وغير ناجحة إذ لم يسجل خلالها أي هدف في ثماني مباريات متتالية.

وقال سيميوني: "أحب لاعبي كثيرا. أعشق أن أراهم يكبرون، أنا لست ناكرا للجميل. إذا جاءني أحدهم وقال إن فرصة الحياة أتيحت له باللعب في مكان ما ويريد الرحيل. إذا كان قد تفانى في الملعب مثل غريزمان، سأقول له: لا توجد أي مشكلة".