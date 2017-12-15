غوارديولا وصلاح ينالان جائزتي الأفضلية في نوفمبر

فاز بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، بجائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في نوفمبر للمرة الثالثة على التوالي، بينما أصبح المتألق محمد صلاح أول مصري ينال جائزة لاعب الشهر.

ويتصدر سيتي الذي يخلو سجله من الهزائم الترتيب برصيد 49 نقطة وفاز على أرسنال وليستر سيتي وهدرسفيلد تاون وساوثامبتون في نوفمبر ليمدد مسيرة انتصاراته إلى 15 مباراة.

وتفوق غوارديولا على أنطونيو كونتي مدرب تشيلسي وشون دايك مدرب بيرنلي ويورجن كلوب مدرب ليفربول وجوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد وأرسين فينغر مدرب أرسنال.

ونال صلاح متصدر قائمة هدافي الدوري الممتاز جائزة هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) لأفضل لاعب في إفريقيا في 2017 هذا الأسبوع وسجل سبعة أهداف في نوفمبر ليرفع رصيده إلى 13 هدفا.

وهز الشباك مرتين في الفوز على كل من وست هام يونايتد وساوثامبتون وستوك سيتي، كما سجل الهدف الافتتاحي في التعادل 1-1 مع تشيلسي حامل اللقب.

وتفوق صلاح على روبي برادي لاعب بيرنلي وكيفن دي بروين ورحيم سترلينغ ثنائي مانشستر سيتي وآشلي يانغ لاعب مانشستر يونايتد وايدن هازارد لاعب تشيلسي وشكودران مصطفي لاعب أرسنال.