فينغر: سانشيز وأوزيل لن يرحلا في يناير

قال أرسين فينغر، مدرب أرسنال، إن النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لن يبيع اليكسيس سانشيز ومسعود أوزيل في فترة انتقالات يناير.

وينتهي عقد اللاعبين في نهاية الموسم ولم يوقعا بعد على عقود جديدة وهناك تكهنات بأن أرسنال قد يبيع الثنائي المؤثر في يناير لتفادي رحيلهما مجانا في الصيف.

لكن عند سؤاله في مؤتمر صحفي الجمعة عما إذا كان سانشيز وأوزيل سيكملان الموسم مع ارسنال قال فينغر: "أستطيع أن أعطيكم إجابة قاطعة.. نعم. سيبقيان جميعا".

وأضاف: "سأحلل كل حالة على حدة لكن في المجمل أقول إن رغبتي وأمنيتي هي بقاء الجميع".

وينتهي عقد جاك ويلشير أيضا في نهاية الموسم وكشف فينجر أنه سيبدأ التفاوض مع لاعب الوسط البالغ عمره 25 عاما هذا الشهر حول توقيع عقد جديد.

وأمضى ويلشير الموسم الماضي معارا إلى بورنموث وشارك في ثماني مباريات فقط بالتشكيلة الأساسية هذا الموسم، كانت كلها باستثناء واحدة في مسابقات الكأس. والمباراة الوحيدة التي بدأها ويلشير أساسيا في الدوري الممتاز كانت ضد وست هام يونايتد يوم الأربعاء وانتهت بالتعادل بدون أهداف.

وقال فينغر "لقد أثار اعجابي. كان أداء حماسيا. واجه صعوبات في اخر 20 دقيقة لكن كان علينا الهجوم. تحلى بالصبر وبذل جهدا كبيرا".

وتابع: "سأتحدث إليه في نهاية ديسمبر كانون الأول. من المهم بالنسبة له أن يكون سعيدا لوجوده هنا. أعتبره لاعبا في ارسنال".

ويحتل ارسنال المركز السابع في الدوري بفارق 19 نقطة خلف مانشستر سيتي المتصدر قبل أن يستضيف نيوكاسل يونايتد غدا السبت.

وبعد أن فاز وتعادل في أول مباراتين بالدوري انتصر سيتي في 15 مباراة متتالية بعد ذلك وهو رقم قياسي ويعتقد فينغر أن فريق المدرب بيب جوارديولا يستطيع تكرار ما فعله ارسنال في موسم 2003-2004 وينهي الموسم بلا هزيمة.

ويؤمن المدرب الفرنسي بأن القوة المالية للنادي هي مفتاح عدم تعرضه للهزيمة.

وقال: "لا نمتلك النفط بل الأفكار.. هم يمتلكون النفط والأفكار.

"لديهم كل شيء يحتاجونه للنجاح. الكل يتوقع أن يستمروا بلا هزيمة طيلة الموسم.. فلم لا؟ كل شيء يسير لصالحهم في المباريات.. لكنهم يمتلكون الجودة لتحويل الأمور لصالحهم".