مارادونا عن الجزيرة: لعب وكأنه ريال مدريد

قال دييغو مارادونا أسطورة الأرجنتين، الجمعة، إن الجزيرة لعب كما لو أنه ريال مدريد مشيرا إلى أن بطل أوروبا قدم مباراة سيئة رغم فوزه 2-1 على بطل الإمارات في قبل نهائي كأس العالم للأندية لكرة القدم.

وتحدث مارادونا، مدرب الفجيرة المنتمي لدوري الدرجة الثانية الإماراتي، لصحيفة أس الإسبانية عن مباراة الأربعاء الماضي والتي تفوق فيها ريال بشق الأنفس بفضل هدف سجله جاريث بيل قبل تسع دقائق على النهاية ليعوض بطل إسبانيا تأخره بهدف في استاد مدينة زايد الرياضية.

وقال مارادونا: "شاهدت المباراة.. لم يلعب ريال بشكل جيد بينما لعب الجزيرة كما لو كان ريال مدريد. كل لاعب من ريال كان يريد تسجيل هدف ولعبوا باستعجال".

ويرى مارادونا الفائز بكأس العالم 1986 أن فرص غريميو البرازيلي جيدة في التفوق على ريال في النهائي غدا السبت، وقال: "إلا إذا كان لكريستيانو رونالدو رأي آخر".

وكان الجزيرة قريبا من مضاعفة تقدمه قبل أن يدرك رونالدو التعادل في الشوط الثاني لينفرد بلقب الهداف التاريخي لكأس العالم للأندية برصيد ستة أهداف.

وتابع مارادونا: "كريستيانو لاعب مذهل وما يعجبني فيه هو قدرته على الحسم ويظهر دائما عندما يحتاج إليه الفريق ومنذ (الهولندي يوهان) كرويف لم أشاهد لاعبا بهذه القدرات".

لكنه يرى أن ريال "لا يمر بأفضل حالاته هذا الموسم" وأنه كان بحاجة لتعزيز صفوفه بضم المهاجم كيليان مبابي الذي انتقل في الصيف إلى باريس سان جيرمان على سبيل الإعارة من موناكو.

وواصل "أخبرت فلورنتينو (بيريز رئيس ريال) بأن يتعاقد مع مبابي.. بالنسبة لي هو مستقبل اللعبة وسيتخطى الكثيرين، لكنه قال إن الفريق لديه كريستيانو. لكن أعتقد أن ريال كان يجب أن يتعاقد معه".