أودينيزي يطيح بإنتر ميلان ويعرضه إلى الخسارة الأولى

ألحق فريق أودينيزي الإيطالي الخسارة الأولى بفريق إنتر ميلان بعدما تغلب عليه 3 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في المرحلة السابعة عشر من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسجل أهداف أودينيزي كيفين لاسانيا في الدقيقة 14 ورودريغو دي بول في الدقيقة 61 من ركلة جزاء وأنتونين باراك في الدقيقة 77، فيما سجل هدف حفظ ماء الوجه لإنتر ميلان ماورو إيكاردي في الدقيقة 15.

وتوقف رصيد إنتر ميلان عند 40 نقطة في صدارة الترتيب، وهو المركز الذي يمكن أن يفقده في وقت لاحق من اليوم إذا فاز نابولي على مضيفه تورينو في المباراة التي تجمعهما في وقت لاحق.

ورفع أودينيزي رصيده إلى 21 نقطة في المركز الحادي عشر بفارق الأهداف أمام بولونيا وكييفو فيرونا.

وتعد هذه الخسارة هب الأولى التي يتلقاها الإنتر في الدوري هذا الموسم حيث فاز في 12 مباراة وتعادل في أربع، فيما يعد هذا الفوز السابع لأودينيزي هذا الموسم مقابل الخسارة في تسع مباريات في حين لم يحقق أي تعادل هذا الموسم.