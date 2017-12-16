باتشوكا يحرز المركز الثالث برباعية في شباك الجزيرة

المصدر: أبوظبي - د ب أ

أحرز باتشوكا المكسيكي المركز الثالث في بطولة كأس العالم 2017 للأندية لكرة القدم، المقامة بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، بعدما تغلب على الجزيرة الإماراتي 4 - 1 يوم السبت في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على ملعب ستاد مدينة زايد الرياضية.

وافتتح باتشوكا التسجيل بهدف سجله جوناثان أوريتافيسكايا في الدقيقة 37 ثم أدرك خلفان مبارك التعادل للجزيرة في الدقيقة 58.

بعدها تحولت دفة المباراة بشكل كبير إلى باتشوكا وحسمها بثلاثة أهداف سجلها فرانكو والبديل روبرتو دي لاروزا وأنخيلو ساغال في الدقائق 60 و79 و83، وجاء هدف ساغال من ضربة جزاء.

وجاءت الهزيمة وفقدان المركز الثالث بمثابة صدمة للجزيرة، خاصة بعد العرض القوي الذي قدمه في مواجهة بطل أوروبا ريال مدريد الإسباني حامل اللقب، في مباراتهما بالدور قبل النهائي والتي انتهت بفوز صعب لريال بنتيجة 2 - 1.