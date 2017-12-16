بالاس يتغلب على ليستر بثلاثية ويبتعد عن مراكز الهبوط

المصدر: لندن - د ب أ

ابتعد فريق كريستال بالاس عن مراكز الهبوط بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عبر الفوز على مضيفه ليستر سيتي 3 - صفر يوم السبت في المرحلة الثامنة عشرة من المسابقة.

وتقدم كريستال بالاس من المركز الثامن عشر إلى المركز الرابع عشر رافعا رصيده إلى 17 نقطة.

ومن ناحية أخرى تجمد رصيد ليستر سيتي عند 26 نقطة في المركز الثامن.

وأنهى المهاجم البلجيكي كريستيان بينتيكي عقمه التهديفي الذي استمر 14 مباراة، وسجل هدف التقدم لكريستال بالاس في الدقيقة 19.

وأضاف ويلفريد زاها الهدف الثاني في الدقيقة 40 قبل أن يختتم لاعب الوسط المالي باكاري ساكو التسجيل في الوقت بدل الضائع للمباراة.

وواصل كريستال بالاس صحوته تحت قيادة مدربه روي هودسون وسجل فوزه الثاني على التوالي والرابع له هذا الموسم مقابل خمسة تعادلات وتسع هزائم فيما خسر ليستر للمرة السادسة مقابل سبعة انتصارات وستة تعادلات.