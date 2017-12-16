بايرن يعزز صدارته بالفوز على شتوتغارت

انتزع بايرن ميونخ فوزا صعبا من مضيفه شتوتغارت 1 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في المرحلة السابعة عشر من الدوري الألماني لكرة القدم، بوندسليغا.

وشهدت أيضا هذه الجولة تعادل فرايبورغ مع أوغسبورغ 3 - 3 وآينتراخت فرانكفورت مع شالكه 2 - 2 وفيردر بريمن مع ماينز بذات النتيجة، وفوز كولون على فولفسبورغ 1 - صفر.

ويدين بايرن ميونخ بالفضل في هذا الفوز للاعبه توماس مولر الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 79 وللحارس زفن أولريتش الذي تصدى لركلة جزاء سددها تشادراك أكولو في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة.

ورفع بايرن ميونخ رصيده إلى 41 نقطة ليعزز موقع في صدارة الترتيب، فيما توقف رصيد شتوتغارت عند 17 نقطة في المركز الخامس عشر.