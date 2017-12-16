بيكيه يتمنى مواجهة غوارديولا في نهائي أبطال أوروبا

أكد جيرارد بيكيه مدافع برشلونة أن مواطنه الإسباني بيب غوارديولا يحقق انجازات "هائلة" مع فريقه الحالي مانشستر سيتي متصدر الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم وأنه يتمنى أن يلتقي برشلونة مع سيتي في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا هذا الموسم.



وأحرز غوارديولا 14 لقبا مع برشلونة خلال أربعة مواسم وحاليا ينفرد فريقه بصدارة الدوري الانجليزي الممتاز متفوقا بفارق 11 نقطة على أقرب ملاحقيه كما صعد لدور 16 في دوري أبطال أوروبا في صدارة مجموعته.



ونقلت صحيفة "ذا تليغراف" عن بيكيه قوله: سيتي يقدم أداء هائلا في الوقت الحالي وهو مرشح بقوة للفوز بلقب الدوري الممتاز. وأتمنى أن يفوز بالكأس أيضا وأتمنى أيضا أن نواجهه في نهائي دوري أبطال أوروبا، ما يقوم به غوارديولا حاليا مع سيتي رائع. وهو يحطم كل الأرقام القياسية.



وأشار بيكيه (30 عاما) إلى أن سبب عدم فوز سيتي بلقب في موسم غوارديولا الأول معه يرجع إلى عدم اعتياد اللاعبين على أسلوب المدرب الاسباني، وأردف: بالنسبة لي هو واحد من أفضل المدربين على مستوى العالم.



وسيلتقي برشلونة في دور 16 لدوري الأبطال مع تشيلسي بطل إنجلترا بينما يلتقي سيتي مع بازل السويسري في فبراير شباط المقبل