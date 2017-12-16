تشيلسي وأرسنال ينتصران في الدوري الإنجليزي

اقتسم فريق تشيلسي حامل اللقب وصافة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مع مانشستر يونايتد بعد فوزه على ضيفه ساوثهامبتون 1 -صفر يوم السبت في المرحلة الثامنة عشر من المسابقة.



وفي باقي المباريات فاز ارسنال على ضيفه نيوكاسل يونايتد 1 -صفر و هيديرسفيلد تاون على مضيفه واتفورد 4 -1 وكريستال بالاس على مضيفه ليستر سيتي 3 -صفر وتعادل برايتون مع بيرنلي سلبيا.



وعلى ملعب ستامفورد بريدج، سجل الإسباني ماركوس ألونسو هدف الفوز لتشيلسي في الدقيقة 48. ورفع تشيلسي رصيده إلى 38 نقطة متساويا في رصيد النقاط مع مانشستر يونايتد ولكن الأخير يتفوق بفارق الأهداف قبل مواجهته أمام مضيفه وست بروميتش ألبيون يوم الأحد بينما توقف رصيد ساوثهامبتون عند 18 نقطة في المركز الثاني عشر.



وعلى ملعب الإمارات قاد لاعب الوسط الألماني الدولي مسعود أوزيل فريقه أرسنال للفوز على ضيفه نيوكاسل بهدف نظيف سجله في الدقيقة 23.

الفوز رفع رصيد أرسنال إلى 33 نقطة في المركز الرابع وتجمد رصيد نيوكاسل عند 15 نقطة في المركز الثالث من القاع.