ركلة رونالدو الحرة تتوج ريال مدريد بطلاً لأندية العالم

حقق ريال مدريد الأسباني الإنجاز التاريخي الذي كان متوقعا ، وبات أول فريق يحافظ على لقب كأس العالم للأندية لكرة القدم بعدما توج بالنسخة الحالية للبطولة المقامة بالعاصمة الإماراتية أبوظبي إثر الفوز على غريميو البرازيلي بهدف دون رد في المباراة النهائية على ملعب استاد مدينة زايد الرياضة.



ويدين ريال مدريد بفضل كبير في الفوز للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ، المتوج بلقب أفضل لاعب في العالم ، حيث سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 53 ليحسم المباراة واللقب لصالح الريال بطل أوروبا.



وكان ريال مدريد الفريق الأفضل من حيث السيطرة والضغط الهجومي على مدار شوطي المباراة لكنه اكتفى بالحسم بهدف وحيد ، في ظل عدم احتساب هدف آخر لرونالدو بسبب تسلل كريم بنزيمة لدى تمرير الكرة له ، كما تألق مارسيلو غروهي حارس مرمى غريميو بشكل كبير وأنقذ شباكه من أكثر من هدف محقق خاصة خلال الدقائق الأخيرة مع مشاركة غاريث بيل من مقعد البدلاء مكان كريم بنزيمة.



وأحرز ريال مدريد بذلك اللقب الخامس له خلال عام 2017 ، والثالث له في سجل مشاركاته بمونديال الأندية ليشارك غريمه برشلونة الإسباني صدارة قائمة الفرق الأكثر تتويجا بالمونديال ، برصيد ثلاثة ألقاب لكل منهما.



وسجل رونالدو الهدف الثاني له في مونديال الأندية 2017 ليقتسم صدارة قائمة هدافي البطولة الحالية مع ماوريسيو أنتونيو لاعب أوراوا ريد دياموندز الياباني وروماريو ريكاردو دا سيلفا لاعب الجزيرة الإماراتي.



وبدأت المباراة بإيقاع لعب سريع واستطاع ريال مدريد فرض سيطرته سريعا على وسط الملعب بينما كانت مساعي غريميو واضحة ، وتتمثل في عدم السماح بأي خطورة تهدد مرماه في الدقائق الأولى ، وهو ما نجح فيه بالفعل.



وجاء أداء غريميو دفاعيا بشكل واضح طوال الدقائق العشر الأولى لكنه اتسم بالخشونة شيئا ما ، وضاعت أول فرصة على ريال مدريد في الدقيقة 11 عندما سدد بنزيمة كرةو قوية ارتطمت بالدفاع وخرجت إلى ركنية لم تستغل.



وفرض غريميو رقابة لصيقة على رونالدو الذي قدم أولى محاولاته في الدقيقة 17 حيث سدد كرة زاحفة قوية من خارج منطقة الجزاء لكنها مرت بجوار القائم.



وانطلق مودريتش على الجانب الأيمن لحارس غريميو في الدقيقة 21 وراوغ ببراعة ثم أرسل كرة عالية وصلت إلى داني كارفاخال الذي سددها مباشرة بقوة لكن بيدرو جيروميل أناب عن الحارس في التصدي لها.



وجاءت أول فرصة لغريميو في المباراة في الدقيقة 28 حيث سدد إديلسون كرة خطيرة من ضربة حرة لكنها مرت فوق العارضة مباشرة. وتكررت محاولات غريميو لكن الريال واصل تفوقه الواضح في السيطرة على الكرة والضغط الهجومي.



وصنع إيسكو ومارسيلو هجمة رائعة في الدقيقة 36 ووصلت الكرة إلى كارفاخال داخل منطقة الجزاء لكنه لم يستغلها ونجح الدفاع في إحباط الهجمة ، واستمرت الرقابة اللصيقة على بنزيمة ورونالدو.



وكاد رونالدو أن يتقدم لريال مدريد في الدقيقة 39 عندما سدد كرة خطيرة من ضربة حرة لكنها مرت فوق العارضة مباشرة.



وتوالت التسديدة من عناصر ريال مدريد في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول لكن دفاع غريميو دعم حارسه بشكل كبير في إحباط المحاولات لينتهي الشوط بالتعادل السلبي.



ولم يختلف الحال في بداية الشوط الثاني حيث فرض الريال هيمنته وتفوقه الهجومي لكن غريميو حافظ على تماسكه الدفاعي. وانطلق رونالدو وراوغ في العمق في الدقيقة 51 ثم سدد بقوة لكن دون تركيز لتمر الكرة بعيدا عن الشباك.



وفي الدقيقة 53 ، افتتح رونالدو التسجيل لريال مدريد عندما صوب كرة قوية من ضربة حرة ، اخترقت الحائط البشري وسكنت شباك الحارس مارسيلو غروهي.



وهز رونالدو شباك غريميو مجددا في الدقيقة 78 ، حيث أرسل مارسيلو كرة عالية إلى بنزيمة الذي أعادها إلى رونالدو ليسددها بقوة في الشباك ، لكنها لم تحتسب هدفا بداعي تسلل بنزيمة لدى تمرير الكرة إلى النجم البرتغالي.



وكاد مودريتش أن يضيف الهدف الثاني لريال في الدقيقة 65 حيث سدد كرة قوية تصدى لها الحارس بصعوبة ثم اصطدمت بالقائم. واستمر تفوق الريال وبدا غريميو عاجزا عن إيجاد الحلول وبانتظار الفرصة من أي هفوة دفاعية للاعبي الريال.



وفي الدقيقة 82 ، أنقذ مارسيلو غروهي حارس غريميو شباكه من هدف محقق حيث تلقى رونالدو عرضية داخل منطقة الجزاء وسدد بقوة لكن الحارس تصدى لها ببراعة ، كما تألق في التصدي لكرة خطيرة أخرى من بيل بعدها بثوان.



ولم يقدم غريميو المحاولات الكافية للتعادل في الدقائق المتبقية ولم تسفر عن جديد لتنتهي المباراة بفوز ريال مدريد 1 - صفر وتتويجه بلقب كأس العالم 2017 للأندية بالإمارات.

