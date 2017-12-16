زيدان معجب بمحمد صلاح.. وهذا ما قاله!

أبدى الفرنسي، زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني إعجابه بما يقدمه المصري محمد صلاح مع ليفربول الإنجليزي.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده الجمعة في مدينة زايد الرياضية في أبوظبي في إطار حديثه عن استعدادات فريقه للمباراة النهائية في كأس العالم للأندية يوم غد السبت أمام فريق غريميو البرازيلي.

وقال زيدان: "كلاعب كرة قدم معجب بما يقدمه محمد صلاح ومتابعتي له ليست وليدة اليوم، بل رأيته عندما كان يلعب بالدوري الإيطالي مع فريق روما، وعندما انتقل كذلك إلى ليفربول فهو لاعب مؤثر جدا سواء عندما كان في روما أو حاليا مع ليفربول، وهو لاعب متطور ليس هذا فحسب بل يسعى لتطوير نفسه بصورة جيدة".

وتابع زيدان قائلا: "لا أحب الحديث عن اللاعبين بشكل فردي ولكني أحترم السؤال المطروح ولذلك قمت بالإجابة عليه".

وتحدث زيدان عن مباراة الغد ضد غريميو وقال: "إنه فريق قوي، لقد تأهل لنهائي كأس العالم للأندية، وتعرفت على عناصر القوة والضعف فيه، وأهم عناصر قوته تكمن في خطه الهجومي، ولذلك فإن مدافعي الريال عليهم مهمة ثقيلة، وتخطيطي المرسوم مع اللاعبين على أن نعود لمدريد باللقب الخامس للمونديال، خاصة أن الفريق قادر على العودة بالكأس".

وأضاف: "لم نلعب بشكل سيئ أمام الجزيرة، بدليل إضاعة الكثير من الفرص، المشكلة الوحيدة التي واجهتنا أننا لم نسجل في الشوط الأول، ولكن علينا أن نحسن من الأداء وعلاج بعض الأخطاء التي وقعت في الدفاع، وسنحاول أن نبدأ مباراة الغد بشكل وطريقة مختلفة عما كان عليه الحال ضد الجزيرة".