شالكه يعير مدافعه كوكي إلى ليفانتي الإسباني

المصدر: برلين - د ب أ

أعلن نادي شالكه الألماني لكرة القدم يوم السبت أن مدافعه الإسباني كوكي سينتقل إلى ليفانتي الإسباني بداية من يناير المقبل على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

وكان كوكي (30 عاماً) قد انتقل إلى شالكه في 2016 قادما من أشبيلية الإسباني ولكنه غاب عن معظم فعاليات الموسم الماضي بسبب إصابة كبيرة في الركبة تعرض لها خلال فترة الإعداد للموسم.

وخاض اللاعب مع شالكه تسع مباريات فقط في الدوري الألماني (بوندسليغا) ، ويرغب شالكه في أن تتاح الفرصة أمام اللاعب للمشاركة بشكل أكبر في المباريات مع ليفانتي.

ويمتد عقد كوكي مع شالكه صاحب المركز الثاني في البوندسليجا إلى 2019 .

