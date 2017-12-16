صديقه: نيمار رحل إلى باريس هرباً من "عباءة" ميسي

أكد الإسباني جيرارد بيكيه مدافع برشلونة أن رغبة نيمار بالحصول على جائزة الكرة الذهبية والخروج من عباءة الأرجنتيني ليونيل ميسي كانت سبباً في انتقاله إلى باريس سان جيرمان الفرنسي الصيف الماضي.

وقال بيكيه في حوار مع جريدة "ذا تلغراف" البريطانية: كمشجع لبرشلونة كان انتقال نيمار مزعجاً بالنسبة لي، لكن كصديق علي أن أدعمه فأنا أعرف رغبته الشديدة بالحصول على جائزة أفضل لاعب في العالم، وهذا الأمر لم يكن ممكنا في برشلونة.

وواصل: إذا تألق نيمار في الدوري الفرنسي ودوري أبطال أوروبا فإن فرصة حصوله على الجائزة تعتبر أمراً ممكناً.

وشدد المدافع الإسباني على أن علاقته لا زالت متينة مع نيمار رغم ما حدث في الصيف، وزاد: من الصعب هذه الأيام أن يبقى لاعباً في صفوف فريق لمدة طويلة، فبعضهم يريد البحث عن الحافز، وهذا ما حدث مع نيمار، بالنسبة لي لا يزال صديقاً ونتواصل بشكل مستمر، رغم ما حدث، لأنني لم أربط الانتقال بعلاقتنا الشخصية.

وكان بيكيه قد ظهر عبر حسابه الرسمي في "إنستغرام" مؤكداً بأن نيمار سيبقى في برشلونة، عندما كتب "سيبقى" لكن الأخير رحل إلى باريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو.