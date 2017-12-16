كلوب: الدوري الإنجليزي انتهى.. سيتي البطل

يقول يورغن كلوب مدرب ليفربول إن مانشستر سيتي هو المرشح الأوفر حظا للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم وإن فريقه عليه أن يركز على تحقيق أفضل نتائج بين الفرق خلال ما تبقى من جولات الموسم من أجل الحصول على أفضل مركز ممكن.



وجمع ليفربول 31 نقطة ويحتل مركزا بين توتنهام هوتسبير الرابع في القائمة وبيرنلي السادس ويتخلف كل منهم بفارق 18 نقطة عن سيتي المنفرد بالصدارة بكل جدارة بعد أول 17 جولة، بينما يتخلف مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني بفارق 11 نقطة عن جاره بينما يحتل تشيلسي حامل اللقب المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط عن يونايتد.



وقال كلوب للصحفيين: في الموسم الحالي لا أحد يقاتل فعليا على اللقب الآن. لا أعتقد أن يونايتد يقاتل على اللقب، وإن لم يتعرض سيتي لأي تعثر فإنه ربما يحرز اللقب. لكن هل يعني هذا أنه يتعين على بقية الفرق التوقف الآن. بصراحة بقية الموسم ربما يكون هدفا رائعا أيضا.



وأردف: وهو السعي للحصول على أفضل ترتيب وهو بالنسبة لنا الثالث أو الثاني.. هناك من يسبقنا في الوقت الحالي لكن أداءنا يثبت أن بوسعنا تحقيق هذا الهدف إذا ما أظهرنا مهاراتنا وقدراتنا كثيرا على أرض الملعب.