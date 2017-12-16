مورينيو: بدلاء مانشستر يونايتد سيرحلون في الشتاء

أكد البرتغالي، جوزيه مورينيو، مدرب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، أنه سيتيح للاعبين الذين لم يحجزوا مكانا لهم في تشكيلته الأساسية، بالرحيل في فترة الانتقالات الشتوية الشهر المقبل.

وكان المدرب اعتمد الأسلوب نفسه في فترة الانتقالات الشتوية، شهر يناير العام الماضي، وأتاح رحيل لاعبين من أمثال الفرنسي مورغان شنايدرلين والهولندي ممفيس ديباي، بحثاً عن وقت أكثر للعب في تشكيلة أساسية، وهذه السنة، قد تؤدي خطوة مورينيو إلى توفير مخرج للاعبين كالأرميني هنريك مخيتاريان والإيطالي ماتيو دارميان ولوك شو، وذلك بعد بقائهم لفترات طويلة على مقاعد البدلاء.

وربط مورينيو الذي يحتل فريقه حاليا المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بفارق كبير عن المتصدر غريمه مانشستر سيتي يبلغ 11 نقطة بعد 17 مرحلة، السماح للاعبين بالرحيل في حال رغبوا بذلك، وفي حال توافر عرض مناسب.

وقال المدرب ردا على سؤال عما إذا كان مستعدا للتخلي عن لاعبين كهؤلاء، "أعتقد ذلك، إذا توافر السعر المناسب، هذه هي مقاربتي كمدرب، في الحالات التي يطلب فيها النادي رأيي".

وأضاف "أعتقد أن لكل لاعب سعره (...) إذا كان اللاعب غير سعيد، إذا تقدم بطلب للرحيل، مرفقا بالسعر الذي نعتبره جيدا بالنسبة إلينا، كما حصل الموسم الماضي مع ممفيس ومورغان، لن أرفض أبدا".

وتطرح في الأسابيع الماضية أسئلة حول مستقبل مخيتاريان، 28 عاما، الذي انضم إلى يونايتد قادما من بوروسيا دورتموند الألماني في يوليو 2016. فبعد أداء جيد في النصف الثاني من الموسم الماضي، بدا أن اللاعب سيكون عنصرا أساسيا في تشكيلة مورينيو هذا الموسم، إلا أن تراجع مستواه مؤخرا جعله يمضي وقتا طويلا على مقاعد البدلاء، ولم يشارك مخيتاريان كأساسي منذ المباراة ضد حامل لقب الدوري الممتاز تشيلسي مطلع نوفمبر.

ووجد شو، 22 عاما، نفسه في وضع مشابه لفترات طويلة، علما أنه يقدم أداء جيدا في الفترة الماضية، وشارك كأساسي في المباراة ضد بورنموث يوم الأربعاء ضمن المرحلة 17.