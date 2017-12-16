نابولي يهزم تورينو ويعتلي الصدارة

انتزع فريق نابولي صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم بتغلبه على مضيفه تورينو 3 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في المرحلة السابعة عشر من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسجل أهداف نابولي كاليدو كوليبالي في الدقيقة الرابعة وبيوتر زيلينسكي في الدقيقة 25 ومارك هامشيك في الدقيقة 30، فيما سجل هدف حفظ ماء الوجه لتورينو أندريا بيلوتي في الدقيقة 63.

ورفع نابولي رصيده إلى 42 في صدارة الترتيب، بفارق نقطتين أمام إنتر ميلان، وتوقف رصيد تورينو عند 23 نقطة في المركز التاسع بفارق الأهداف خلف أتلانتا.

ويذكر أن هذا الفوز هو الثالث عشر لنابولي هذا الموسم بالدوري مقابل الخسارة في مباراة والتعادل في ثلاث، فيما تعد هذه الخسارة هي الرابعة لتورينو هذا الموسم مقابل الفوز في خمس مباريات والتعادل في ثماني.