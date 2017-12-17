أتلتيكو يستغل كبوة فالنسيا وينتزع المركز الثاني

استغل أتلتيكو مدريد الهزيمة المفاجئة التي تعرض لها فالنسيا وانتزع منه المركز الثاني في الدوري الإسباني لكرة القدم بعدما حقق انتصارا صعبا أمام ديبورتيفو ألافيس وتغلب عليه 1 - صفر يوم السبت في المرحلة السادسة عشرة من المسابقة.

وتلقى فالنسيا صدمة في وقت سابق اليوم بالهزيمة أمام مضيفه إيبار 1 - 2، وهو ما منح برشلونة فرصة لتعزيز موقعه بشكل أكبر في الصدارة، بينما استغل أتلتيكو كبوة فالنسيا لينتزع منه المركز الثاني.

وحسم أتلتيكو مدريد مباراته أمام ألافيس بهدف وحيد سجله فيرناندو توريس في الدقيقة 74، ليرفع الفريق رصيده إلى 36 نقطة ويصعد إلى المركز الثاني بفارق نقطتين أمام فالنسيا وثلاث نقاط خلف برشلونة الذي يمكنه توسيع الفارق إلى ست نقاط بالفوز على ديبورتيفو لاكورونا في المباراة المقررة يوم الأحد.

أما إيبار فقد رفع رصيده إلى 21 نقطة في المركز السابع بعد انتصاره المثير أمام فالنسيا.

وافتتح تاكاشي إينوي التسجيل لإيبار في الدقيقة 47 ثم أدرك سانتي مينا التعادل لفالنسيا في الدقيقة 57 إثر تمريرة من أندرياس بيريرا.

وقبل أربع دقائق فقط من نهاية المباراة، وجه إيبار ضربة موجعة لفالنسيا وحسم المباراة لصالحه بهدف سجله خوان غوردن.

وتلقى فالنسيا بذلك الهزيمة الثانية على التوالي في المباريات التي يخوضها خارج أرضه، حيث تواصلت معاناة الفريق من غياب لاعبين أساسيين بسبب الإصابات.

وقال غوردن الذي سجل هدف الفوز لإيبار "نحن سعداء للغاية بالفوز، والهدف الذي سجلته يشكل إنجازا شخصيا بالنسبة لي."

وعلى الجانب الآخر، قال مارسيلينو المدير الفني لفالنسيا "التعادل كان سيبدو نتيجة أكثر عدلا بكثير. فقدنا التركيز في بداية الشوط الثاني عندما سجلوا في مرمانا.. لكننا استعدنا السيطرة. إلا أنهم سجلوا هدفا جيدا ليحققوا الفوز، وعلينا التركيز على المباراة المقبلة".

وفي وقت سابق اليوم، خيم التعادل السلبي على مواجهة ديربي الباسك التي جمعت فريقي أتلتيك بيلباو وريال سوسييداد على ملعب "سان ماميس".

وغاب حارس المرمى كيبا أريزابالاغا عن صفوف أتلتيك بيلباو ليعزز ما تردده وسائل إعلام إسبانية حول اقترابه من الانتقال إلى ريال مدريد في يناير المقبل، رغم أن النادي ذكر في بيان أن غيابه يأتي بسبب إصابة يعاني منها.

وأنقذ إياغو هيريرين، الذي تولى حراسة مرمى بيلباو، الفريق من كرة خطيرة حيث تصدى لتسديدة تشابي بريتو في الدقيقة الأخيرة.

ورفع بيلباو رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثاني عشر مقابل 20 نقطة لسوسييداد في المركز الثامن.