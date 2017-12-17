النجم البرازيلي كاكا يعلن اعتزاله كرة القدم

أعلن البرازيلي كاكا بطل كأس العالم 2002 ونجم ساوباولو البرازيلي وميلان الإيطالي وريال مدريد الإسباني اعتزاله كرة القدم بعد نهاية مشواره مع أورلاندو سيتي الأميركي.



وفاز لاعب خط الوسط المهاجم بالدوري الإيطالي مع ميلان وبطولة دوري أبطال أوروبا في 2007، كما توج بلقبي الدوري والكأس مع الريال. وفاز أيضا بكأس العالم 2002 مع البرازيل وجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم في 2007.



وكان آخر فريق لعب له هو فريق أورلاندو سيتي في الدوري الأمريكي ،وقال إن هذا الموسم سيكون الأخير له مع الفريق ، ولكنه ترك مستقبله مفتوحا قبل أن يعلن قرار اعتزاله كرة القدم.