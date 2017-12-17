جيرونا يهزم خيتافي ويتقدم إلى المركز السادس

تقدم فريق جيرونا الصاعد لدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم هذا الموسم إلى المركز السادس في جدول الترتيب بعد فوزه على ضيفه خيتافي 1 -صفر يوم الأحد في المرحلة السادسة عشر من المسابقة.



ويدين جيرونا بالفضل في هذا الفوز لمهاجمه الأوروغوياني كريستيان ستواني الذي سجل هدف الحسم في الدقيقة الخامسة. ورفع جيرونا رصيده إلى 23 نقطة في المركز السادس وتوقف رصيد خيتافي عند 20 نقطة في المركز التاسع.



وحقق جيرونا فوزه الثاني على التوالي والسادس له هذا الموسم مقابل خمسة تعادلات وخمس هزائم فيما خسر خيتافي للمرة السادسة مقابل خمسة انتصارات وخمس هزائم.