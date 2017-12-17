هارتس يعرض سلتيك لخسارته الأولى عقب 69 مباراة

لقي سلتيك بطل أسكتلندا لكرة القدم خسارته الأولى بعد 69 مباراة لم يذق فيها طعم الهزيمة في المسابقات المحلية وكانت بنتيجة كبيرة أمام هارتس برباعية نظيفة يوم الأحد.

وبرغم هذه الخسارة، لا يزال سلتيك في صدارة الدوري الأسكتلندي بعد المرحلة التاسعة عشرة بفارق نقطتين أمام أبردين، وله مباراة مؤجلة.

وتعود الخسارة السابقة لسلتيك الذي يشرف عليه المدرب الأيرلندي الشمالي برندان رودجرز إلى مايو 2016 حين سقط أمام سانت جونستون 1 - 2.

وكان سلتيك حطم الرقم القياسي البريطاني المسجل باسمه منذ قرن لعدد المباريات المتتالية من دون خسارة على الصعيد المحلي برصيد 63 فوزا في الرابع من نوفمبر الماضي.

وسجل سلتيك رقمه القياسي السابق بين 1915 و1917 بواقع 62 مباراة على التوالي من دون خسارة.