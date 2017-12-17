زيدان يتمنى بقاء رونالدو في صفوف ريال مدريد

تمنى زين الدين زيدان مدرب فريق ريال مدريد بقاء نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو في صفوف الفريق بعد الفوز على غريميو البرازيلي يوم السبت في المباراة النهائية بهدف نظيف في البطولة التي أسدل عليها الستار في العاصمة الإماراتية أبوظبي.



وقال زيدان في مؤتمر صحفي: أفضل نهاية لعام 2017 أن يتم تتويجنا بلقب المونديال وعلينا التفكير في كلاسيكو برشلونة القادم وهذا أمر طبيعي في مجال الكرة.



وأشاد زيدان بلاعب الفريق، كريستيانو رونالدو قائلا: أتمنى أن يبقى رونالدو في الريال لأنه لاعب محوري وأساسي في تشكيلة الفريق دائما، ولا يمكن تعويضه في الوقت الحالي، وبالتالي فإن التجديد معه أمر مهم للغاية.



وعن المباراة قال زيدان: لعبنا مباراة كبيرة وكاملة، والفريق المنافس كان خطيرا، لكن فريقي بدأ من اللحظة الأولى للقاء في أجواء مختلفة وجاهز تماما وبالتالي فان الفوز الذي حققناه اليوم أرى أنه مستحق تماما ويجب الاشادة باللاعبين لما يقدموه حيث أن مونديال الأندية هو اللقب الخامس هذا العام.



وتابع زيدان: التوازن في المباراة أمام غريميو كان مفتاح الفوز ولابد من أن أشكر اللاعبين على ما قدموه في هذه المباراة من البداية وحتى النهاية.



وقال: لن أضع نفسي في مقارنات مع ديل بوسكي كونه مدربي وهذا شرف كبير لي، أن أجد من يضعني في المنافسة معه فقط وهو مدرب أكن له كل تقدير واحترام.



وانتقل زيدان للمباراة المرتقبة مع برشلونة قائلا :من النقاط الإيجابية أن نصل للكلاسيكو بهذه الطريقة، وبالتالي علينا الاستمتاع بلحظات التتويج بالمونديال قبل التفكير الجدي في لقاء برشلونة.