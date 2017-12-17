فيرونا يذل ميلان غاتوزو بثلاثية ثقيلة

تعرض ميلان إلى هزيمة ثقيلة على ملعب مضيفه فيرونا الصاعد هذا الموسم لدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بثلاثية لا رد لها يوم الأحد في المرحلة السابعة عشر من المسابقة.



وانتهى الشوط الأول بتقدم فيرونا بهدف سجله انطونيو كاراتشيولو في الدقيقة 24. وفي الشوط الثاني أضاف مويس كين الهدف الثاني لفيرونا في الدقيقة 55 وتبعه دانييل بيسا بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 77. وأنهى ميلان المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد خيسوس فيرنانديز سوسو في الوقت بدل الضائع.



ورفع الفوز رصيد فيرونا إلى 13 نقطة ليغادر منطقة الهبوط ويتقدم للمركز السابع عشر فيما تجمد رصيد ميلان عند 24 نقطة في المركز السابع.