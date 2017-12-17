كلوب: محمد صلاح لا يحتاج إلى فترة راحة

شكل محمد صلاح مهاجم ليفربول أحد الأعمدة الأساسية في تشكيلة ليفربول المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم لكن المدرب يورغن كلوب قال إن اللاعب الدولي المصري لا يحتاج للراحة حاليا وأن النادي هو من يقوم بتحديد فترات مشاركته.



وغاب صلاح، كبير هدافي ليفربول برصيد 19 هدفا في 25 مباراة في كافة المسابقات، عن مباراة واحدة فقط هذا الموسم أمام ليستر سيتي في كأس رابطة الأندية الانجليزية والتي خسرها ليفربول في سبتمبر الماضي.



ونقل عن كلوب قوله لصحيفة " ليفربول إيكو": لقد حصل على وقت للراحة بالفعل. لم يلعب مع منتخب مصر خلال فترة التوقف الدولية الأخيرة ولم يشارك أمام ستوك منذ البداية، ونحن نمنحه قسطا من الراحة كلما تيسر ذلك. هكذا تسير الأمور.



وأضاف كلوب: لست واثقا بشأن ما إذا كان خاض المزيد من الدقائق مقارنة ببقية اللاعبين في الفريق لكنه يبدأ المباريات بشكل منتظم وهذا حقيقي بالفعل، وهذا بسبب انه يمر بأوقات جيدة للغاية ومن الصعب التفكير في تركه على مقاعد البدلاء.



ويتصدر صلاح ترتيب هدافي الدوري الممتاز برصيد 13 هدفا في 17 مباراة مع ليفربول الذي يحتل المركز السادس.