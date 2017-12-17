ليفربول يدك شباك بورنموث برباعية

استعاد ليفربول نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلتين الماضيتين، عقب فوزه الكبير 4 - صفر على مضيفه بورنموث.

وارتفع رصيد ليفربول، الذي تعادل مع إيفرتون وويست بروميتش في المرحلتين الماضيتين، إلى 34 نقطة في المركز الرابع، فيما توقف رصيد بورنموث، الذي واصل نتائجه المخيبة، عند 16 نقطة في المركز السادس عشر.

وبادر فيليب كوتينيو بالتسجيل لليفربول في الدقيقة 20، قبل أن يضيف ديان لوفرين الهدف الثاني في الدقيقة 26.

وأضاف النجم الدولي المصري محمد صلاح الهدف الثالث في الدقيقة 44، ليعزز صدارته لقائمة هدافي المسابقة برصيد 14 هدفا، بفارق هدفين أمام أقرب ملاحقيه النجم الإنجليزي الدولي هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير.

واختتم المهاجم البرازيلي روبيرتو فيرمينو مهرجان الأهداف، بتسجيله الهدف الرابع لليفربول في الدقيقة 66.