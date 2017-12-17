مدرب ويست بروميتش: مورينيو أفضل من غوارديولا

يعتقد آلان باردو مدرب وست بروميتش البيون أن نظيره جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد يتعرض لانتقادات ظالمة قائلا انه لا يوجد من هو أفضل من المدرب البرتغالي على صعيد الفوز بالألقاب بما في ذلك بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي متصدر ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.



وعقب قيادته للفرق التي دربها في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا والبرتغال لتحقيق عدة انتصارات، تعاقد مورينيو مع يونايتد الموسم الماضي وقاده لإنهاء الدوري في المركز السادس إضافة لحصد ألقاب الدوري الأوروبي وكأس رابطة الأندية الانجليزية ودرع المجتمع.



وامتدح باردو التفوق الخططي لمورينيو وقال إن المدرب السابق لتشيلسي يتفوق على غوارديولا في الانتصارات رغم ابتعاد فريق المدرب الإسباني بفارق كبير على قمة جدول الترتيب عقب تحقيقه 16 انتصارا متتاليا في الدوري محطما الرقم القياسي السابق.



ونقل عن باردو قوله لشبكة سكاي سبورتس: أحب أنا وجوزيه الفوز بأي مباراة بنتيجة 4-صفر وتقديم أداء مفعم بالإثارة، ليس بوسع الجميع القيام بذلك وكل ما بوسعهم فعله أن يجدوا وسيلة لتحقيق الفوز في بعض الأحيان.



وواصل: على العكس، فان هذه من الأمور التي يؤديها مورينيو بشكل أفضل من أي شخص آخر بما في ذلك بيب، ولقد حصد المزيد من الألقاب. لكنه تعرض لمزيد من الانتقادات التي اعتقد أنها بلا أساس...أهدافه وما يسعى إليه هو تحقيق الفوز. هذا هو الأمر بكل بساطة.



وفي وقت سابق هذا الشهر، قال لويس فان غال المدرب السابق ليونايتد إن النادي بات أكثر اثارة للملل تحت قيادة خلفه مورينيو لكن باردو رفض تلك الاتهامات واعتبرها مجرد جزء من العمل الاعتيادي لأي مدرب في الأندية الكبيرة.