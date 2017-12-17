يوفنتوس يصعد إلى المركز الثاني عبر شباك بولونيا

صعد فريق يوفنتوس للمركز الثاني في الدوري الإيطالي لكرة القدم، بتغلبه على مضيفه بولونيا 3 - صفر يوم الأحد في المرحلة السابعة عشر من المسابقة.

وشهدت أيضا هذه الجولة خسارة ميلان من هيلاس فيرونا صفر - 3، وفوز كروتوني على كييفو فيرونا 1 - صفر، وفوز ساسولو على سامبدوريا بذات النتيجة، وتعادل فيورنتينا مع جنوى سلبيا.

وسجل أهداف يوفنتوس الثلاثة ميراليم بيانيتش في الدقيقة 27، وماريو ماندزوكيتش في الدقيقة 36، وبليز ماتويدي في الدقيقة 64.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 41 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة، خلف نابولي المتصدر، ونقطة أمام إنتر ميلان صاحب المركز الثالث.