يونايتد يعزز وصافته بنقاط ويست بروميتش

عزز مانشستر يونايتد موقعه في المركز الثاني ببطولة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم، عقب فوزه الصعب 2- 1 على مضيفه ويست بروميتش ألبيون يوم الأحد في المرحلة الثامنة عشر للبطولة.



وارتفع رصيد يونايتد إلى 41 نقطة في المركز الثاني، بفارق 11 نقطة كاملة خلف جاره اللدود مانشستر سيتي، الذي يحلق منفردا في الصدارة، في حين تجمد رصيد ويست بروميتش عند 14 نقطة، ليتراجع إلى المركز التاسع عشر (قبل الأخير)، بعدما تكبد خسارته الثامنة في المسابقة هذا الموسم، مقابل انتصارين وثمانية تعادلات.



وبادر النجم البلجيكي روميلو لوكاكو بالتسجيل ليونايتد في الدقيقة 27، وأضاف جيسي لينغارد الهدف الثاني في الدقيقة 35، فيما تكفل (البديل) غاريث باري بتسجيل هدف ويست بروميتش الوحيد في الدقيقة 77، مستغلا حالة الهدوء التي طغت على أداء الضيوف بعد اطمئنانهم للنتيجة، مانحا فريقه أول هدف له في مسيرته بالبطولة خلال شهر ديسمبر الجاري.



ويعاني ويست بروميتش من النتائج المهتزة، حيث عجز عن تحقيق أي انتصار منذ شهر أغسطس الماضي.