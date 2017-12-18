ألبا: فوز برشلونة على ريال مدريد لا يعني نهاية الدوري

أكد جوردي ألبا، لاعب نادي برشلونة الإسباني أن فوز فريقه على ريال مدريد في مباراة الأسبوع المقبل في كلاسيكو كرة القدم الإسبانية لا يعني نهاية الدوري.



وقال ألبا في تصريحات لصحيفة "آس" الإسبانية: سنصل في حالة جيدة إلى مباراة البيرنابيو، ولكن مباراة ريال مدريد دائما ما تكون مختلفة ومعقدة.



وتطرق الظهير الأيسر لبرشلونة للحديث عن الجدل المثار حول الممر الشرفي الذي قد يشارك فيه لاعبو برشلونة لتكريم نظرائهم في ريال مدريد قبل المباراة وذلك بعد فوزهم بلقب مونديال الأندية، حيث أكد أنه لا يرى ضرورة للقيام بذلك.



وأضاف: سنرى ماذا سيحدث يوم السبت ولكن أعتقد أن الممر الشرفي يقام بمناسبة البطولات التي يشارك فيها كلانا ونحن لم نلعب في مونديال الأندية.



ويرى ألبا أن فوز برشلونة بالنقاط الثلاث في "بيرنابيو" سيكون عاملا حاسما للفريق في مشواره نحو لقب الليجا هذا الموسم، ولكنه لن يعني ابتعاد ريال مدريد بشكل نهائي عن المنافسة. واختتم ألبا قائلا: الفوز في بيرنابيو لن يبعد ريال مدريد ولكنها ستكون ضربة قوية.