اتهام الفرنسي غريزمان بـ"العنصرية".. واللاعب يعتذر

قدم الفرنسي أنطوان غريزمان مهاجم فريق أتلتيكو مدريد الإسباني لكرة القدم ، اعتذاره ، بعد أن نشر صورة على موقع تويتر يظهر فيها مرتديا قميص أحد فرق كرة السلة مع طلاء جسده باللون الأسود.



وواجه غريزمان انتقادات حادة بعد أن نشر صورة على حسابه بموقع شبكة التواصل الإجتماعي تويتر يظهر فيها مرتديا قميص فريق هارلم غلوبتروترز لكرة السلة ، ووجهه وجسده مطليين باللون الأسود ، وهو ما اعتبره كثيرون سلوكا عنصريا من اللاعب.



وصنف العديد من متابعي حساب غريزمان على "تويتر" ، الصورة كمنشور عنصري وأوضح أحد المتابعين أن لون البشرة ليس زيا يمكن ارتدائه. بينما غرد مشجع لفريق برشلونة الإسباني قائلا: رجاء ، لا تقترب من نادينا ، وشكرا.



ورد اللاعب على التعليقات قائلا إن هذه الصورة كان يقصد بها تقديم تحية لفريق هارلم غلوبتروترز ، وطالب متابعيه بأن يهدأوا.



وفي النهاية أضطر اللاعب البالغ من العمر 26 عاما ، لحذف الصورة من حسابه ونشر تغريدة ذكر فيها: أعترف بأن ما فعلته كان غير مناسب. وإذا كنت قد تسببت في ضرر لأي شخص ، فإنني أعتذر له.



وشارك غريزمان في 49 مباراة دولية مع المنتخب الفرنسي سجل خلالها 19 هدفا ، وكان الظهور الدولي الأول له في عام 2014 .